Teise lahingu kaks suurt küsimärki: Märt Rosenthal ja Janari Jõesaar

Kolme võiduni peetavas finaalseerias pole vigade paranduseks üleliia palju ruumi. Korvpalli meistriliiga finaalseeria avamängus võõrsil saadud võit andis koduväljaku eelise trumpkaardi Pärnu Sadama kätte. Täna mängitakse nende kodus ja kui nad taas võidavad, on Kalev/Cramol selg vastu seina. See teadmine tekitab kalevlastes paratamatult survet. Pärnu võit poleks enam suurüllatus, sest tiitlikaitsja on selgelt haavatav.