Karm otsus: Rahvusvaheline alaliit viskab Eesti Tantsuspordi liidu liikmete seast välja

WDSF leidis uurimise tulemusena, et Eesti Tantsuspordi Liidu tegutsemine pole kooskõlas WDSF-i põhikirja eesmärkidega. Leiti, et alaliit ei tunnusta kõiki klubisid võrdselt ning töötab ainult praeguse juhatuse heaks.

- Eesti alaliit tuli välja uue reeglistikuga, mis oleks takistanud tantsupaaridel ilma alaliidu juhatuse nõusolekuta klubi vahetada. Antud reegli rikkujaid ähvardab 18-kuuline võistluskeeld. WDSF tõi dokumentides välja, et üks alaealine tantsija saigi klubivahetuse eest võistluskeelu.

- Üks eesti tantsupaar sai EOK-lt toetust 5000 euro jagu. See raha pidi Eesti Tantsuspordi Liidu kaudu sportlastele jõudma, kuid alaliit hoidis 2500 eurot toetusest endale.

- Eesti alaliit avaldas mullu kodulehel nimekirja eliitsportlastest, kellest enamik toetasid praegust juhatust. Vaid vähesed vana juhatust toetanud sportlased pääsesid alaliidu nimekirja. WDSF toob välja, et antud nimekirjas ei võetud arvesse sportlaste esitusi ega rahvusvahelist tunnustust.

- WDSF-i teatel keelas Eesti alaliidu juhatus ühel kohtunikul rahvusvahelisel võistlusel osaleda, ehkki ta olid selleks vastavad volitused olemas. Eesti alaliit on ühtlasi karmistanud nõudmisi, et kohtunikele litsents alles jääks. Näiteks peab kohtunik kolme aasta jooksul osalema sajal võistlusel (seni oli number 12), et kõrgeima taseme litsents alles jääks. Selle reegliga jääksid paljud kohtunikud, kes olid seotud vana juhatust toetanud klubidega, oma litsentsist ilma.