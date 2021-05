43-aastane Buffon lahkub Juventusest, kuid karjäär ei pruugi veel läbi olla

"Minu tulevik on selge. Ilus ja väga pikk kogemus Juventusega saab selle aastaga lõpu," kinnitas vanameister väljaandele beIN Sports.

Küll aga ei pruugi see veel tema mängijakarjääri lõppu tähendada. "Ma kas lõpetan mängimise või leian mõne variandi, mis mind edasi motiveerib," tõdes Buffon. "Tunnen, et andsin Juventusele endast kõik. Olen saanud ka kõik vastu ja tunnen, et rohkemat pole võimalik teha. Oleme jõudnud ühe tsükli lõppu."