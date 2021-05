Sebastien Ogier lohutas M-Spordi fänne

"Oleme näinud häid aegu nii Toyotalt kui Hyundailt ja isegi Fordilt, keda me pole ammu esirindel näinud. Adrien näitas aga head minekut. Esimest korda WRC autoga sõitnuna võib ta saavutatu üle rahule jääda," tunnustas Ogier DirtFishi vahendusel nooremat konkurenti. "See auto ei saa seega olla nii kaugel teistest."

"Hyundaiga on (vahe) äärmiselt väike. Horvaatia ralli punktikatse eel mahtus esikolmik kaheksa sekundi sisse," viitas Ogier endale ja tiimikaaslasele Elfyn Evansi ning Thierry Neuville'i (Hyundai) vahelisele võitlusele. "Raske on siin trendi paika panna. Saan ainult öelda, et Yarisega on väga nauditav sõita. Võib-olla oli alguses veidi keeruline, aga pärast juba nautisin asjade kulgu."