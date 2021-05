Mis saab Saksamaast? Kas Löwi nimel tuleb viimane hurraa või vajub kõik taas kokku?

Neljakordse maailmameistri ja kolmekordse Euroopa meistri Saksamaa jaoks saab suvise EM-finaalturniiriga lõpu üks pikk ja edukas periood. 2006. aastal rahvusesindust tüürima asunud Joachim Löw paneb pärast tänavust vutipidu ameti maha. Viimase aja tulemused ei jätnud Löwile suurt valikuvõimalust ja see otsus oli sisuliselt vältimatu. Praeguseks on uus juhendaja põhimõtteliselt paigas ja nüüd on peamiseks küsimuseks, kas koondisest välja heidetud vanameistrid võetakse uuesti pardale. Kui seda tehakse, kas siis suudetakse katastroofi vältida?