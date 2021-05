Tartu Ülikooli korvpallikool ja Kaunase Žalgiris korraldavad juulis ühise noortelaagri

„Suvi on ikka see aeg, kui hooajaks ette valmistuda ja oma individuaalse poolega tegeleda. Mul on väga hea meel, et Kaunase Žalgirise treenerid olid nõus Tartusse tulema ja nelja päeva jooksul oma teadmisi jagama. Kaasasime ka toitumisnõustaja ja spordipsühholoogi, kes poistele oma teemasid tutvustavad. Laagris on kindlasti palju õppida nii osalevatel poistel kui ka Eesti treeneritel. Lisaks püüame erinevate võistluste ja laagri tähtede mänguga poistele ka võistlusmomendi tekitada. Loodan, et algatame uue suvise traditsiooni ja tugevdame sidet Tartu ning sõpruslinna Kaunase vahel,“ sõnas Talts.