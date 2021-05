Latvala vihjas, et võib üllatusmehe Toyota meeskonda palgata

Latvala ütles, et soovib kõigil WRC etappidel välja panna neli autot. See võib tähendada, et uuesti saab Toyotas võimaluse soomlane Esapekka Lappi, kes jagaks kolmandat autot koos Ogier`ga.

"Ogier ütles mulle, millistel võistlustel ta tahaks uuel hooajal osaleda. See on meie jaoks väga oluline teema ja me arutame seda. Tahaksin jätkata samade sõitjatega, kuid peame ootama Sébastieni otsust," rääkis Latvala. "Peame vaatama, mitu võistlust ta täpselt teha soovib."

"Järgmisel aastal tahaksin kõigil WRC võistlustel taas neli autot välja panna, seega uurime kõiki meile pakutavaid võimalusi. Võin teile öelda, et Esapekka Lappi on meie jaoks väga hea kandidaat," lisas Latvala, vahendab Itaalia meedia.

30-aastane Lappi esindas Toyota meeskonda aastatel 2017 ja 2018. Siis kolis ta Citroëni ja pärast Prantsuse tiimi lahkumist MM-sarjast liitus M-Spordiga, kus jäi aga 2020. aasta lõpus sõitjakohata.

See, et Evans ja Kalle Rovanperä peaks Toyotas jätkama, on Latvala sõnul üsna kindel. Rovanperä puhul saab meeskond seejuures ise otsustada, kas tema lepingut pikendatakse automaatselt 2022. aastale. Evansist saab hooaja lõpus vabaagent, ent Latvala näeb temas uut tiimi liidrit.

Lisaks peaks uuel hooajal oma võimaluse saama jaapanlane Takamoto Katsuta, kelle päralt oleks neljas auto.