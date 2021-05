Ukraina saalijalgpall: Hersonist käis üle tõeline maru!

Ilmselge, et Uraganil on vastase suhtes okas hinges, meenutades ka kahte lüüasaamist möödunud meistrivõistluste põhiturniiri raames: Ivano-Frankivskis võitis Prodexim 3 : 1, Hersonis hoopiski purustas vastase, saavutades võidu tulemusega 8 : 3. Ent hooaja peamistele mängudele lähenes Uragan hoopis teises seisundis, ka autsaideri staatus finaalpaaris ei muserdanud neid, mida ei saa öelda Prodeximi kohta, kellele paljud jõudsid tiitli omistada juba enne seeria algust.

Esimene mäng oli valitseva meistri jaoks tõeliseks külmaks dušiks: äärmiselt raske on meenutada, millal hersonlased oleksid ühegi väravata väljakult lahkunud, kuid Uragani jalgpalluritel õnnestus vastane kuivale jätta. 3 : 0, Ivano-Frankivski mängijad võitsid paljudele üllatuseks finaali esimese võõrsilmängu, lammutades stardieelsed seisud koost. Pärast esimest lüüasaamist kurtis Prodeximi peatreener Andre Brocanello kehva teostuse üle: „Meil oli kolm või neli head võimalust lüüa mängu alguses värav, kuid me ei realiseerinud neid. Mängu käigus kaotasime liiga sageli oma väljakupoolel palli, mida poleks pidanud juhtuma. Meeskond ei tundnud end üheski mängu momendis õigel kohal olevat, tuleb aru saada, et vastane ei tulnud siia saalijalgpalli mängima, vaid tegema kõike, et meie ei saaks seda mängida.“

Hersonlaste treener kuulutas pärast niivõrd valusat lüüasaamist välja hoopis teistsuguse mängu ja tal oli õigus: järgmisel päeval näitasid meeskonnad väljakul hoopis teistsugust saalijalgpalli. Prodeximil õnnestus lüüa kiire värav, pärast mida jätkus mäng peremeeste stsenaariumi järgi, ning teine löök Uragani väravasse, mis löödi veel enne lõpuvilet, tulenes üsnagi loogiliselt mängu käigust. Ka teisel poolajal kontrollisid hersonlased täielikult mängu, hoides üsna mugavat seisu 2 : 0, kuni saabusid viimased viis minutit. On keeruline ette kujutada, mis juhtus Prodeximi mängijatega, kuid alguses lubasid nad Jaroslav Lebedil ühe värava tagasi mängida, seejärel šokeeris kogu Hersonit Artem Faryonyuki duubel. Uragan pööras mängu pea peale viis minutit enne lõppu, võites ka teises võõrsilmängus. Nüüd tuleb Prodeximil tiitli säilitamiseks kangelaslikkust ilmutada: Uragan naaseb Ivano-Frankivski mitte üksnes seeria liidrina, vaid ka tohutu moraalse eelisega – taolised tahtejõul põhinevad võidud annavad alati hiigelsuure ülekaalu vastase suhtes. Pärast teist lüüasaamist ei varjanud Andre Brocanello oma pettumust: „Kahjuks teen oma tööd väljaku kõrval, mitte väljakul. Võimalik, et meie meeskonnal jäi suhtlemisel millestki vajaka. Tuleb alguses püüda kuulata ja alles seejärel ise rääkida. Mängu lõpus on lubamatu standardolukordades väravaid sisse lasta. Kaks minutit enne lõppu kaotasime Korsuni ja see mõjutas meie kaitsetegevust. Nüüd seisab meil ees praktiliselt võimatu ülesanne – see, mida vastane siin tegi – võita kahes võõrsilmängus.“