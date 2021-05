Eesti koondise liider Robert Täht liitus Euroopa tippklubiga

"Mul on väga hea meel PGE Skraga liituda. Järgmise hooaja ootused on väga kõrged, eriti seetõttu, et meil on tugev meeskond," kommenteeris Täht uue koduklubi pressiteenistuse vahendusel.

"Poola fännid on hämmastavad, eriti Belchatowi omad. Mul on olnud võimalus neid näha kaasa elamas. Nad olid hiilgavad ja lõid ainulaadse atmosfääri. Ma ei jõua enam ära oodata, et tulla Belchatowisse ja alustada uut hooaega," lisas eestlane.

Skra president Konrad Piechocki avaldas lootust, et 28-aastane eestlane pole oma täit potentsiaali veel avanud. "Me paneme temale suuri lootusi. Ta on üliründav, suurepärase mänguga võrkpallur. Usun, et ta tugevdab meie meeskonda järgmisel hooajal väga oluliselt," sõnas klubijuht.



Täht vigastas märtsi keskpaigas kõhulihast ja lõpetas 31. märtsil ennetähtaegselt lepingu senise koduklubi Asseco Resovia Rzeszowiga, et tulla Eestisse ravile.

Belchatowi Skra lõpetas tänavuse Poola meistriliiga hooaja neljandal kohal. Varem on tippklubi kroonitud üheksal korral Poola meistriks.