VIDEO | Emotsionaalne hetk: Tänaku tiimikaaslane külastas oma kaardilugeja hukkumispaika

Breeni jaoks oli tegemist väga emotsionaalse võistlusega, sest üheksa aastat tagasi hukkus samal rallil tema kaardilugeja Gareth Roberts. Iirlase juhitud Peugeot kaldus toona vasakkurvis teelt välja ning paiskus suurelt kiiruselt vastu teepiiret. Just teepiire oligi see, mis 24-aastasele Robertsile saatuslikuks sai: see tungis kaardilugeja poolt autosse.