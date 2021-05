Venemaa vormeliäss jälle tähelepanu keskpunktis: Mazepin põlvitas, kuid teisel põhjusel kui tema rivaalid

Kuna 22-aastane Mazepin polnud varem põlvitamisega tegelenud, oli tema žest Hispaanias üllatuseks. Hiljem selguski, et venelane põlvitaski hoopis selleks, et sõjaohvreid austada.

"Otsustasin põlvitada, et austada veterane ja inimesi, kes kaotasid elu 76 aastat tagasi," teatas Mazepin oma Instagrami kontol.

"Mu vanavanemad osalesid sõjas. Nägin statistikat, mis näitas, et see püha (võidupüha) on venelaste jaoks isegi olulisem kui uusaasta," ütles Mazepin Match TV-le.