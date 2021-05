Westbrook ületas 47 aastat püsinud NBA legendaarse rekordi

Uue rekordimehe Westbrooki arvel on tänavu juba 36 kolmikduublit. Seejuures viimasest 26-st mängust on ta seda suutnud 22 korda. Alates hooajast 2016/17 on Westbrook kolmikduublini jõudnud koguni 145 korda ehk 41,1% mängudest.