Kas endine Eesti võrkpallikoondise treener võtab üle maailma parima tiimi? Crețu: meedia jaoks on kuulujutud alati huvitavad

Pommuudis plahvatas mõned tunnid enne mai alguses Veronas toimunud Meistrite liiga finaali. Itaalia meedia avaldas esimesed uudised, et Poola klubi Zaksa Kędzierzyn-Koźle juhendaja Nikola Grbić, kes sõlmis detsembris senise koduklubiga uue kaheaastase lepingu, teeb kannapöörde ja siirdub Itaalia suurklubi Perugia Sir Safety ridadesse.

Zaksa võitis seejärel Meistrite liiga finaalis Trentinot 3 : 1 ning lõpetas tükk aega kestnud Venemaa ja Itaalia klubide võimutsemise. Viimati triumfeeris maailma tugevaimas klubisarjas mõne teise riigi võistkond 2007. aastal, kui karika teenis sakslaste VfB Friedrichshafen. Aga nüüd on ootamatult tekkinud võimalus, et maailma kuumima klubi, mille koosseisus tehaksegi palju muudatusi, võtab üle aastatel 2014–2019 Eesti võrkpallikoondise uuele tasemele aidanud rumeenlane Gheorghe Crețu. Uurisime, kui tõenäoline see on ja mida tähendaks Eesti võrkpallile.