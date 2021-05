Naomi Osaka pole kindel, kas Tokyo olümpia peaks toimuma

"Kuna ma olen sportlane, on loomulikult minu mõte, et tahan olümpial mängida," sõnas Osaka, vahendab BBC. "Aga inimesena ütleksin, et kui meil on pandeemia ja kui inimesed pole terved ning kui nad ei tunne end turvaliselt, siis on siin kindlasti tõeliselt suur põhjus muretsemiseks."