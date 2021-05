Laagi heast partiist ei piisanud, Eesti võrkpallinaiskond alustas EM-valiksarja kaotusega

Üheks võtmehetkeks oli mõlemalt poolt üles-alla kõikunud avageimi lõpp. Väga hea emotsiooniga mänginud Eesti tuli välja 16:19 kaotusseisust ja läks Laura Partsi serviässa ja Nette Peidi rünnaku järel ette 22:20, ometi anti lõpus edu käest. Teises geimis oli viimane viigiseis 17:17, kolmandas võitles Valgevene korraliku edu varem sisse ja neid kinni püüda Lorenzo Micelli hoolealustel ei õnnestunud, ei aidanud ka treeneri tehtud ohtrad vahetused.

Üldiselt eeldada võiski, et Valgevene on A-grupis soosik. Homme kell 18 läheb Eesti vastamisi Šveitsiga, kes peaks olema eeldatavalt jõukohasem oponent. Selle nädala jooksul mängivad Minskis kõik võistkonnad üksteisega kaks korda läbi, EM-pileti lunastavad kaks esimest. Eelmises EM-valiksarjas suutsid eestlannad esmakordselt edasi pääseda ja selline eesmärk on püstitatud ka seekord.