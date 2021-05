Manchester United pikendab Cavaniga lepingut

34-aastane Cavani on BBC andmetel Unitediga uue kontrahti osas juba kokkuleppele jõudnud.

Endine PSG ründetäht liitus Manchesteri tippklubiga oktoobris ning on löönud siiani 15 väravat. Eriti heas hoos on veteranründaja olnud viimasel kuul, mil tema arvel on seitsme mänguga kokku kaheksa väravat.