Võhandu maratoni korraldaja ei jäta jonni ja esitab uue taotluse: valitsus juba röövis Lõuna-Eestilt 700 000 eurot

"Kui vaadata meie võistluse 2019. või 2020. aasta pilte stardist. Need on meie koduleheküljel kõik avalikult üleval. Sealt on näha, et paadid on üksteisest kaugel. Järvele minnes pannakse 6-meetrine süst kaldajoonega paralleelselt, võistlejad peavad külje pealt sisse mahtuma. Kui kaks süsta on üksteise kõrval, siis on kokku 12 meetri peal neli inimest. Kui need inimesed lähevad ära, tulevad nende asemele järgmised. Meil saab stardipositsioonile asuda 1,8 km pikkusel rannajoonel. Kõik parklad ja teeotsad, mis viivad järveni, on võimalikud starti mineku kohad. Start on kahes erinevas suunas - paadid stardivad otse jõkke, süstad ja kanuud teevad järve peal viiekilomeetrise ringi. Meil on juba eos hajutatus sisse kirjutatud," sõnas Irves. "Liikumiskiirused on ka väga erinevad - süstad on oluliselt kiiremad kui kanuud. See tähendab, et peale stardipauku venib rivi kohe väga pikaks."