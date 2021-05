Lewis Hamilton raputas tuhka pähe: ma ei taha enam kunagi olla sellises olukorras nagu veebruaris

36-aastane Hamilton venitas tänavuse lepingu sõlmimisega viimase hetkeni ning nüüd teatas ta, et ei taha midagi sellist enam läbi elada.

"Ma ei taha midagi tagant kiirustada, kuid ma arvan, et me peaks olema paindlikud ja alustama kõnelusi. Ma ei taha enam kunagi olla samas olukorras nagu jaanuaris ja veebruaris. See rikkus minu terve talve," tunnistas Hamilton pärast pühapäevast Hispaania GP võitu.