Häid skoorijaid on Eesti liigas ikka olnud ja mitmel juhul on peetud väga põnevaid duelle parima väravaküti tiitlile. Tänavu tõmbab see heitlus aga veelgi rohkem pilke, kuna kaks suurimat soosikut on Eesti koondise ründajad Henri Anier ja Rauno Sappinen. Aina kindlamini püsib nende kõrval ka Levadia väravamasin.

Kahe ründaja edukat hooaja algust vaadates tekib ilmselgelt küsimus, kas ohus võib olla ka Eesti liiga rekord, mis kuulub 2011. aastast Läti jalgpallurile Aleksandrs Čekulajevsile. Siinsete mängijate tippmarki hoiab enda käes endiselt Tarmo Neemelo.