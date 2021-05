EURO-22: esimesed ennustused

Ükski meeskond ei valmistanud mulle üllatust. Nagu intervjuu alguses mainisin, on saalijalgpalli meeskonnad oma taseme poolest väga ühtlustunud. Sellest vaatepunktist on saavutatud tulemused normaalsed. Võimalik, et paljude jaoks oli üllatuseks finaali pääsenud Gruusia koondise edu. Kuid kui vaatame lähemalt selle koosseisu, siis näeme, et see pole üllatus. Viimase pääsme omanik selgub Valgevene ja Serbia duellis. Kui Valgevene koondis võidab, saab see olema üllatus.