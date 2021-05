Põhja-Euroopa meistriks tulnud Tults naaseb rajale Eesti võimsaima driftiautoga

„Olen sõitnud seitse aastat BMW-ga ja sellega kolmel aastal järjest sarju võitnud. Tahan proovida uut autot, sellist, millega on samuti võimalik võita. Uus auto tähendab ka lisamotivatsiooni,“ rääkis Tults. „ Toyota Supra on Eesti driftis haruldane, kuid rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud. Tuleb muidugi lisada, et neljanda põlvkonna autod on muutunud üsna defitsiitseks.“

Tultsi võistlusauto ümberehitus parempoolse rooliga tänavasõiduautost algas umbes kaks kuud tagasi, esitlus toimus neljapäeval Amserv Järve esinduses. Auto ehitajaks ja peamehaanikuks võistluste ajal on Jako Pino, kes mõnel võistlusel osaleb ka sõitjana. Mootor baseerub Supra originaal 2JZ-GTE-l, kuid seda on tugevdatud ja forsseeritud. „Rohkem kui tuhat hobujõudu tähendavad, et see on Eesti ja võimalik, et ka Põhja-Euroopa võimsaim driftiauto,“ sõnas Tults. „Supra mootor on driftijate seas kõrgelt hinnatud oma võimsuse, kerguse ja vastupidavuse poolest.“