Robert Rooba NHL-i klubide väidetava huvi kohta: väga tore oleks, aga ma ei tea sellest midagi

"Ma isegi ei kujuta ette. Võib-olla tõesti. Väga tore oleks, aga ütlen ausalt, ma ei tea sellistest asjadest midagi," vastas Rooba naerma puhkedes ETV spordiuudistes küsimusele, kas vastab tõele, et Wild ja Stars on huvitatud eestlast "üle vaatama".

"Mul on agendiga kevade jooksul põgus vestlus olnud teemal, kas ma ise olen huvitatud mingil hetkel ka sealpool merd midagi tegema. Andsin selgelt teada, et jah, olen sellest kindlasti huvitatud, aga praegusel hetkel oli KHL prioriteet ja see oli loomulik jätk minu karjäärile," lisas ta.