Tiimikäskluse saanud Bottas hoidis Hamiltoni meelega kinni: ma pole siin selleks, et teisi mööda lasta

Bottas tunnistas sõidu järel, et ei teinud meelega Hamiltoni jaoks olukorda lihtsaks. "Oleksin kindlasti saanud teda varem endast mööda lasta," sõnas ta Sky Sportsile. "Ma tegin aga oma sõitu ning püüdsin saada Charles Leclerci ees piisavat vahet sisse, et uuesti boksipeatus teha ja lisapunkti (kiireima ringiaja eest - toim) püüdma minna."

"Minu esimene mõte oli ikkagi oma sõit. Meil polnud (raadio vahendusel) liiga palju juttu. Meeskond ütles mulle, et ma Hamiltoni liiga kaua kinni ei hoiaks, aga nagu ütlesin - ma tegin ka oma sõitu," teatas Bottas. "Ma pole siin selleks, et teisi endast mööda lasta."

Hamiltoni sõnul polnud tal aimugi, et Bottasele oli üldse tiimikäsklusi jagatud. "Oleme parimad tiimikaaslased. Ma ausalt öeldes ei teadnud, et ta oli sõnumi saanud. Minu peas me sõitsimegi võidu," sõnas britt GP Fansi vahendusel. "Meil olid väga erinevad strateegiad, seega mingil hetkel oleksin ta ikka kätte saanud, sest mul olid värskemad rehvid."

"Loodan, et Bottas ei kaotanud minu tõttu liiga palju aega. Niimoodi me aga meeskonnana võidame," jätkas ta. "Vahel oleme positsioonis, kus tuleb meeskond esimeseks seada. Teine ja kolmas koht on hea, aga võidu eest saab kõige rohkem punkte ning see on kõige olulisem."