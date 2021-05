DELFI VIDEO | Sven Kaldre Rapla võtmemängija puudumisest: see jättis meile kõva lünga, mida peame täitma

"Nad panid rasked visked kotti, aga me suutsime vastu hakata. Arvan, et see neid murdiski, et kogu aeg vastasime millegagi. Meil on olnud terve play-off hooaeg kolmanda veerandajaga probleeme, aga täna suutsime vastu pidada ja tuli välja küll," sõnas 16 punkti visanud Rapla mängumees Sven Kaldre Delfi intervjuus.