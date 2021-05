VIDEO | Stephen Curry meistriklass: kolme veerandajaga 11 kolmest ja peaaegu 50 punkti!

35 võidu ja 33 kaotusega läänekonverentsis kaheksandat kohta hoidval Warriorsil on põhiturniiri lõpuni neli mängu. Curry on tänavu visanud keskmiselt 31,9 punkti, skoorikuninga tiitlile on vaid üks reaalne ohustaja: Washington Wizardsi tagamees Bradley Beal (31,4 punkti).