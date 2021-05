Kolm jalgpallihiidu ei anna alla ja püüavad Superliigat elus hoida

"Suur kolmik" ehk Real, Barcelona ja Juventus leiavad, et Superliiga projekt on hoolimata UEFA ähvardustest endiselt elujõuline.

"Oleme saanud kolmandatelt osapooltelt ähvardusi ja meile on avaldatud survet. See on lubamatu, sest nii takistatakse meie õigusi ja kohustusi leida jalgpalli ökosüsteemi parandamiseks uusi lahendusi. Oleme valmis kaaluma muudetud varianti, aga probleemid, mis lõid aluse Superliiga loomiseks, pole kadunud," seisis avalduses.