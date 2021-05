VIDEO | Karjäär läbi? Kuulus vabavõitleja sai taas halastamatult kolki

Kauboi hüüdnime kandev Cerrone võitis viimati UFC-s 2019. aasta 4. mail, siis alistas ta Al Iaquinta. Pärast seda on ta saanud viis kaotust, muuhulgas on ta alla jäänud Conor McGregorile , Tony Fergusonile ja Justin Gaethje 'le.

"Olen kindel, et nüüd räägitakse, et peaksin karjäärile joone alla tõmbama. Võib-olla on selleks õige aeg. Mina nii ei mõtle. Pean olukorda analüüsima. Ma ei tahaks kunagi niimoodi areenilt kaduda. Mu pärand on nii suur, ma ei suuda leppida mõttega, et see lõppeb nii," rääkis Cerrone ESPN-ile.