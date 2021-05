Rootsi spordilegend: mõni tund veel ja oleksin surnud. Nägin juba tunneli lõpus olevat valgust

Intervjuus ajalehele Expressen ütles Sjöberg, et surm oli veelgi lähemal kui ta seni avalikkusele väljendanud oli.

"Saan aru, et jõudsin haiglasse viimasel hetkel. Kui ma oleksin veel kuus või seitse tundi kodus olnud, poleks ma pääsenud," rääkis 56-aastane rootslane.

Sjöbergi päästis külla tulnud sõber, kes kutsus talle kohe kiirabi. Sjöberg oli nii halvas seisus, et pidi tualetti minemiseks roomama.

Rootslane tunnistas, et nägi surmale eelnevat väidetavat tunneli lõpus oleva valguse ilmingut. "Olin juba teisel pool, aga otsustasin, et ei sure."