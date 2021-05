DELFI VIDEO | Rannula suurest võidust: algus on tehtud, kuid see on kõigest algus. Vaatame, kas nad ajavad nüüd Jõesaarele ka kargud alla

„Esimene poolaeg mängisime hästi, kuid viskasime mööda,“ tunnistas Pärnu peatreener Heiko Rannula, et avapoolajaga ammutati tegelikult korralikult enesekindlust. „Algus on tehtud, kuid see on kõigest algus. Kindlasti nad on teiseks mänuks kõvasti paremini valmis ja teevad omad korrektuurid.“