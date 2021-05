Ajaloolise saavutuseni jõudnud Lewis Hamilton alustab taas parimalt stardikohalt

„Soovin tänada kõiki mehi ja naisi, kes on teinud meie tehases kõvasti tööd vormeli arendamisel. Nende inimestega koostöö tegemine on olnud täielik unistuste täitumine. Kes oleks 2012. aastal tiimiga liitumise järel osanud oodata, et jõuame numbrini 100?“ rõõmustas Hamilton.