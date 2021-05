Suure uudise ootuses: poksi raskekaal saab 21 aasta pikkuse pausi järel absoluutse tšempioni

Joshua valduses on praegu WBA, WBO, IBF-i ja IBO meistrivööd. Fury valduses on WBC tiitel. Sel nädalal on poksimaailma pilgub pööratud Arlingtoni, kus lähevad vastamisi super keskkaalu staarid Canelo Alvarez ja Billy Joe Saunders. Selle duelli järel kinnitatakse ilmselt ametlikult ka Joshua ja Fury matš.

„Fury on nõusoleku andnud. Joshua on nõusoleku andnud. Nad on ka allkirjad andnud. Siiski on mängus palju raha ja kahjuks ei saa ma sellises olukorras advokaate tagant kiirustada,“ lisas Hearn. „Kokkulepe on siiski olemas ja peagi teeme selle kohta ka ametliku teate.“