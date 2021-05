Terviseuuringutel käinud Anett Kontaveit peab aja maha võtma

„Olin energiast tühi ja mängisin kui udu sees. Miks, ei tea ja see teeb ärevaks. Tulen nüüd koju ja teen analüüsid ja testid, et probleemile jälile ning sellest jagu saada. Ma ei taha käia turniiridel niisama osalemas,“ sõnas Kontaveit toona.

Eestlanna treener Ain Suurthal tõdes nüüd Delfi Spordile, et praeguseks on uuringud tehtud ja mõneks ajaks tuleb aeg lihtsalt maha võtta. „Natuke on vaja puhata ja taastuda. Midagi hullu tegelikult ei ole. Üks näitaja oli lihtsalt tavapärasest kõrgem,“ sõnas Suurthal Delfi Spordile.