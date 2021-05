Sappinen skooris taas ning Flora alistas Legioni

Kohtumise skoori avas Flora suurim väravakütt Rauno Sappinen, kes oli täpne 19. minutil. Sappinen on sel hooajal kõrgliigas nüüd seitsme kohtumisega löönud seitse väravat.

Turniiritabelis on Flora 17 punktiga kolmandal kohal. Liider on Paide Linnameeskond 23-ga ja teine FCI Levadia 22-ga. Floral on võrreldes konkurentidega kaks kohtumist vähem peetud. Pühapäeval mängivad Paide ja Levadia omavahel.