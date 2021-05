Therese Johaug jooksis isikliku rekordi, kuid olümpianorm ei alistunud

Jooksu võitis Karoline Bjerkeli Grövdal, kes täitis ajaga 30.51,37 Tokyo olümpianormi, milleks on 31.25,00.

Norra jooksukuulsus Ingrid Kristiansen, kellele kuulub endiselt 10 000 meetri rahvusrekord (30.13,74), kiitis Johaugi. "Ma arvan, et Therese esines palju paremini kui eelmine kord. Ta hoidis ühtlast ja head kiirust ning avaldas mulle tõsiselt muljet," sõnas 65-aastane Kristiansen NRK-le.

"Ennekõike oli see uskumatult lõbus. Kui kuulsin, et siin on kavas 10 000 meetrit, tahtsin väga jooksuga liituda," lausus Johaug.