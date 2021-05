Eesti lõpetas ajaloolise kurlingu MM-i ühe võiduga

Võistkonna kapteni Marie Turmanni kommentaar: ”Kindlasti olen uhke kogu oma võistkonna ja treenerite üle. Kui mõned üksikud mängud välja jätta, siis olime muidu mängudes sees kuni lõpuni. Hea meel on selle üle, et saime võidu kätte, kuid saime tõestust, et meist kogenumad suutsid päris mitmed mängud enda kasuks pöörata just tänu sarnastele varasematele kogemustele, mida meil ei olnud. Saime kinnitust, et suudame kõigi vastu mängida. Et absoluutset tippu võita, on vaja mängida stabiilselt kõik 10 vooru, mitte 8, 9 või 9 ja pool. Ühe eksimuse hind on sellel tasemel väga kõrge ja võib maksta võidu. Oli suurepärane kogemus ja oleme võistkonnana siin kindlasti palju kasvanud ja arenenud.”