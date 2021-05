Mercedese boss kommenteeris Bottase olukorda ja tegi torke Red Bulli suunas

Briti väljaanne Daily Mail kirjutas neljapäeval, et Mercedese meeskond on Bottase keskpärastest esitustest väsinud ja tahab noore George Russelli soomlase asemele tuua juba tänavuse hooaja jooksul.

"Ma ei näe põhjust muutuseks. Need on need tüübid (Wolff osutas Red Bulli inimestele - toim.), kellele meeldib mängida sõitjatekohtadega. Aga meil vahetust ei tule," lisas Wolff.

Kui Lewis Hamilton on võitnud tänavu Mercedesega kaks sõitu ja juhib MM-sarja, siis Bottas on piirdunud kahe kolmanda kohaga ning kaotab tiimikaaslasele juba 37 punktiga. Soomlast edestavad MM-sarjas ka Max Verstappen ja Lando Norris .

Red Bulli tiim on sel hooajal Mercedesest üle meelitanud juba viis inseneri. Wolff selles suurt probleemi ei näe. "Meil on 900 töötajat ja kui me kaotame neist 15, siis on see päris normaalne," märkis ta.