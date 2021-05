Võhandu maratoni peakorraldaja kirus valitsust: tuhanded inimesed reisivad kontrollimatult, aga meie võistlus keelatakse ära

Valitsus arutas 6. mai istungil ka Võhandu maratoni toimumist, mis oli planeeritud 22. maile, kuid praegust epidemioloogilist olukorda arvestades otsustati ürituse korraldamine edasi lükata.

"Ma ei saa sellest otsusest aru. Saatsime valitsusele nelja lehekülje pikkuse täpse tegevuskava. Tõime näited, tegime puust ja punaseks ette, et see on osalejatele ohutu, et nakatumise võimalus on viidud miinimumi," sõnas Irves Delfile ja Eesti Päevalehele.

Irves usub, et näiteks võrkpalliliit sai Euroopa Kuldliiga meeste alagrupiturniiri korraldamise õiguse seetõttu, et alaliitu juhib Hanno Pevkur ning juhatuses istub ka Tanel Kiik. "Nagu ühes Facebooki postituses mainiti, et kui Pevkur ja Kiik oleksid aerutamisföderatsiooni juhatuses, oleks meile luba antud. Kahjuks käivad Eestis asjad jätkuvalt nii."

Ühtlasi ei mõista Irves, miks said jaanuaris, kui oli kõrge nakatumisnäitaja, eriloa Tartu maraton ja Estoloppet. "Ka proua president käis Tartu maratoni sõitmas ja mingit probleemi ei olnud. Midagi ei juhtunud nendel võistlustel," lausus Irves. "Ärge saage minust valesti aru. Mul ei ole Tartu maratoni vastu midagi. Mul on nende korraldajate suhtes suur austus. Aga ma ei mõista, miks meie eriloata jäime."

"Kui rääkida Võhandu maratonist, siis seal on võistlejate vahel märksa suuremad vahed kui suusatamises. Ja aerutades ei lähe kunagi pulss nii üles, et teisele näkku köhiks. Distantsi hoidmine on palju lihtsam, sest võistlus ise on 100 km pikk. Kui esimene lõpetab, on viimased 75 km kaugusel. Ja paatides on inimeste vahel vahed. Stardis on 1500 paati, kus on keskmiselt kaks inimest. 3000 inimest on 100 kilomeetri peal värskes õhus," selgitas Irves.

"Ja samal ajal võivad meil tuhanded inimesed reisida täiesti kontrollimatult välismaa vahet, aga keegi ei kontrolli. Valitsuse otsus on mulle täiesti arusaamatu. Aga mis teha. Meil on valitsus, mis elab ühe päeva korraga," jätkas Irves. Ta lisas pettunult, et valitsuse poolt ei tulnud ka mingit vastust, miks otsus oli eitav.

Võhandu maratoni korraldajad esitavad uue nädala alguses valitsusele uue taotluse, et võistluse saaks korraldada 12. juunil.