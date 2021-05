Türgi vormel-1 etapi toimumine sattus ohtu

F1 on kavandanud 2021. aastaks rekordilise 23 etapiga hooaja, kuid on pidanud juba Austraalia ja Hiina GP-d edasi lükkama.

Austraalia GP on viidud novembrikuusse, kuid on jätkuvalt üks paljudest võistlustest, mille toimumine on Covid-19 pandeemia tõttu suure küsimärgi all. Teised sarnased olukorras olevad võistlused on Singapuri, Jaapani, Brasiilia ja Mehhiko GP.