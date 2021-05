TIPPHETKED ja FOTOD | Finaalseeria algas pauguga: Pärnu Sadam alistas pingelises heitluses Kalev/Cramo!

Kalev/Cramo alustas kohtumist paremini ning avaveerandi järel juhiti 20:13. Poolajaks oli kalevlaste eduseis 38:34. Viimase veerandaja eel sai aga Pärnu juba 53:51 ette. Kohtumise lõpus vedas pärnakate mänguvakrit Soome koondise mängujuht Edon Maxhuni, kes tabas järjest tähtsaid viskeid. Kalevlased otsisid viimasel rünnakul paaniliselt Marcus Keene'i, kuid pärnakad ei lasknud teda korralikult viskele. Mängu lõppseisu vormistas seejärel Linards Jaunzemsi pealtpanek.

Võitjatele tõid Jaunzems 24, Maxhuni ja Kristjan Kangur 14 punkti. Kangur võttis lisaks 13 lauapalli ning Maxhuni andis 10 resultatiivset söötu. Robert Valge lisas 10 ning Märt Rosenthal kaheksa silma. Seejuures olid Maxhuni ja Valge avapoolaja järel veel nulli peal. Pärnule oli kindlasti valusaks hoopis Rosenthali põlvevigastus. Kohtumise järel tõdes mängumees, et trauma täpset ulatust on praegu raske öelda.

Finaalseeria teine kohtumine peetakse kolmapäeval Pärnus. Kohtumise algusajaks 19.00. Finaalseeria peetakse kolme võiduni.

Enne mängu:

Chavaughn Lewis on Kalev/Cramo parimana visanud tänavu keskmiselt 24,7 punkti. Martin Dorbek on andnud 6,0 korvisöötu ja teinud 1,7 vaheltlõiget. Devin Thomas on võtnud 9,0 lauapalli ja Rauno Nurger teinud 1,0 viskeblokeeringut.