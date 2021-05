Manoel Tobias: Olen kõigi aegade parim mängija!

Lapsepõlvest saati tahtsin oma riiki suurel sporditurniiril esindada. Kujutasin seda endale nii sageli ette! Sellest hetkest, kui otsustasin tõsiselt saalijalgpalliga tegelema hakata, teadsin, et maailmameistrivõistlus pole mägede taga ning unistasin sellest. Ja seal ma olin – 21-aastane, lendan Hongkongi koos nende mängijatega, kelle poole kõik tõenäoliselt palvetasid. Ma ei unusta iial, kuidas meid Hongkongi lennujaamas vastu võeti. Me pole harjunud tähelepanu keskpunktis olema, kuid seal oli FIFA ala – plakatid, tahvlid ja nii palju fotograafe! Siis tundsin end osakesena turniirist – lihtsalt midagi sellist tavaliselt ei juhtu Salgueiro sarnasest väikelinnast pärit poisiga. See oli suure unistuse täitumine. Ning ma mitte lihtsalt ei olnud seal – olin ainuke uustulija paljude imeliste mängijate seas.

Nii ühe kui teisega. 1986. aastal olin ma Nautico Capibaribe nimekirjades arvel nii jalgpalluri kui ka mini-jalgpalli mängijana. Mängisin noorte jalgpalliliigas ja vanemas saalijalgpalli liigas. Oleksin soovinud, et see oleks kestnud lõpmatuseni, kuid 1988 lõpus tuli aeg otsustada, ja mu süda valis saalijalgpalli.

Mäletan, mängisime Hollandiga teise vooru viimases mängus – võitja pidi pääsema poolfinaali, ja kuulsime, et seal on ka Pele. Unistasin temaga tutvumisest. Me aina ootasime, et ta tuleb riietusruumi, kuid ta ei tulnud. Ma olin tõesti kurb, kuid siis läksime väljakule ja nägime Pelet tribüünil. See oli ehk meie parimaid etteasteid: võitsime 6:1, lõin kaks väravat. Pärast teist väravat vaatasin ülesse, otse Pelele silma ja pühendasin oma värava talle. Ja Pele lehvitas mulle, õnnitledes. Oli see alles hetk! See mäng Pele ees süstis meisse enesekindlust. Mängisime tollal suurepäraselt selliste tugevate riikide vastu nagu Hispaania ja USA, poolfinaalides, seejärel ka finaalis. USA mängis meiega viiki teises grupis, kuid siiski võitsime neid seisuga 4:1. Colosseum! Seal oli pea kakskümmend tuhat inimest! Ning kui kõlas finaalvile – oli tunne kirjeldamatu. Mäletan, kuidas väikese poisina olin saanud oma esimese jalgpalli palli – see oli parim asi maailmas, lihtsalt unustamatu tunne. Kui hoidsin karikat enda käte vahel, kogesin seda tunnet uuesti.

Mäletan, et läksime võitjate banketile ja mind valiti turniiri parimaks ründajaks, Jorginho nimetati aga parimaks mängijaks. Olin tema üle väga õnnelik. Kodulend kestis 30 tundi. Mul oli piisavalt aega mõelda ja püstitasin endale mitmed eesmärgid. Esimene – võtta osa järgmisest saalijalgpalli maailmameistrivõistlusest nelja aasta pärast, mis ei olnud sugugi lihtne ülesanne, arvestades Brasiilia suurt mängijate arvu. Teine eesmärk – aidata Brasiilial tiitlit kaitsta. Ning kolmas – saada parima mängija tiitel. Tol hetkel panustasin trennides sajaprotsendiliselt, kuid siiski lubasin endale, et püüan veelgi paremini, et saavutada kõik enda ette seatud eesmärgid.

Ja olles kõik eesmärgid saavutanud…