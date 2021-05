Maailmameistrile mõisteti vägistamise eest ligi kuueaastane vanglakaristus

Hayne pani vägistamise toime 2018. aastal oma kodus. Tema ohvriks langenud 26-aastane naine tunnistas, et pole juhtunust siiani üle saanud.

"Olen nüüd 28-aastane, kuid tunnen jätkuvalt, et olen nii vaimselt, füüsiliselt kui sotsiaalselt laostunud," teatas anonüümseks jääda soovinud naine. "Peaaegu kohe pärast rünnakut valdasid mind emotsioonid ja arusaamatud tunded, mida ma pole kunagi varem kogenud. Mul on siiani õudusunenäod, kus ma näen tema nägu. Vahel olen nii masenduses, et ei suuda voodist tõusta."

Kohtuistungil avaldati, et Hayne oli naisega seksimise lõpetanud alles siis, kui ohver hakkas verd jooksma.

Kohus karistas 33-aastast Hayne`i viie aasta ja üheksa kuu pikkuse vangistusega, millest tal tuleb ära kanda vähemalt kolm aastat ja kaheksa kuud.

Hayne on kõiki süüdistusi eitanud, väites, et seksuaalsuhe toimus mõlema osapoole nõusolekul. Ta ütles ajakirjanikele: "Ma lähen pigem vanglasse, teades, et räägin tõtt, kui et olen vaba mees, kes elab valedega."

Kohtuotsuse väljakuulutamise järel sõnas endine ragbimängija: "See on kahetsusväärne, see on pettumus, kuid päeva lõpuks on nad otsuse langetanud ja ma austan seda."

Austraalia koondisega tuli Hayne maailmameistriks 2013. aastal.