Khabibi kuldne meistrivöö on vaba ja selle nimel lähevad UFC puuri Oliveira ja Chandler

Märtsis kinnitas UFC president Dana White, et endine kergklassi maailmameister Khabib Nurmagamedov lõpetab oma MMA karjääri pärast lubadust emale, et võitlus Gaethjega on tema viimane segavõitluskunsti matš. See aga tähendab, et kuldne meistrivöö on vaba ning selle nimel hakkab higi ja verd lendama just UFC 262’es Oliveira vs Chandler , kus Charles Oliveira vastu astub endine Bellatori maailmameister Michael Chandler.