Toyota WRC-tiim võib Jaapani sõitjale ametikõrgendust pakkuda

Toyota suurim konkurent Hyundai teatas neljapäeval lepingu pikendamisest nii Thierry Neuville'i kui ka Ott Tänakuga. Latvala sõnul pole Toyotal 2022. aasta koosseisu paika saamisega kiiret, aga töö selle nimel käib.

"Meil on suurepärane koosseis. Näeme vaeva, et see oleks samamoodi ka tulevikus," rääkis Latvala portaalile DirtFish.

DirtFishi andmetel sõlmis Toyota soomlase Kalle Rovanperäga 2019. aasta lõpus lepingu, mille järgi on võistkonnal õigus otsustada, kas Rovanperä sõidab 2022. aastal nende juures. Praeguse seisuga on äärmiselt tõenäoline, et soomlast minema ei lasta.

Mullu MM-sarjas teiseks tulnud Elfyn Evans on aga vabaagent.

"Tahame teda hoida. Elfyn on meie võistkonna jaoks äärmiselt vajalik. Näen teda võistkonna liidrina. Mulle on muljet avaldanud, kuidas ta on tippsõitjaks kasvanud. Tal on nüüdseks ka piisavalt kogemusi," lausus Latvala.

Evans jättis esialgu kaardid lahtiseks.

"Võtan lepinguteemat praegu üsna rahulikult. Praegu on selle kohta vähe juttu olnud. Ees ootavad Portugali ja Sardiinia rallid - meil on autoga seoses piisavalt palju tegevust," sõnas ta.

Seitsmekordse maailmameistri Sebastien Ogier' tulevik on Latvala sõnul veel lahtine. Tiimijuhi sõnul võib Ogier Toyotaga sõita 2022. aasta esimesel etapil, mis peetakse Monte Carlos. Latvala proovib Ogier'd veenda, et ta aitaks Toyotat ka pärast Monte Carlot.

Tõenäosus, et Ogier teeks 2022. aastal kaasa kogu hooaja, on esialgu väike. Latvala sõnul võiks Toyota kolmandat autot juhtida ka praegune neljas sõitja Takamoto Katsuta.

"Ta on teinud häid edusamme. Näeme tema potentsiaali - Horvaatias saadud kaks katsevõitu olid väga head. Kui ta areng jätkub, näen Takamotot meie kolmanda sõitja kandidaadina," rääkis Latvala.