Rapla korvpallitiim sai pronksimängude eel kurva uudise: üliolulise mängija hooaeg on läbi

Childress vigastas vasakut põlve Eesti kõrgliiga põhiturniiri lõpus, aga naasis veerandfinaalseerias Tartu Ülikooli vastu oodatust pisut varem platsile. Poolfinaali viimases mängus Pärnu Sadamaga oli näha, et täiesti korras ta siiski pole. Sel korral oli tegu juba parema, mitte vasaku põlvega.

Vastu on võetud otsus, et Childress naaseb kodumaale ja läheb kohe operatsioonile oma koduülikoolis Wake Forest. Childress lahkub meeskonna juurest saabuva esmaspäeva varahommikul, ehk tal on võimalus veel kahes eesootavas mängus meeskonda pingilt toetada," seisis Rapla Facebooki lehel.