Soome rallisõitja andis vihje Tänaku tiimi taktika kohta: ega nad niisama R5-autodega lisarallisid ei sõida

Täna Itaalias algaval Targa Florio rallil on Craig Breeni sõiduvahendiks just Hyundai i20 R5, Thierry Neuville ja Ole Christian Veiby osalevad WRC-autodega. Märtsis sõitis Neuville Itaalias Rally Il Cioccol aga R5-ga.

"Ma ei usu, et Hyundai sõitjad teevad R5-autodega lisarallisid ainult turunduse ja testimise eesmärgil. Pigem aitab see kaasa uue põlvkonna WRC-autodega harjumisele. 2022. aasta autodel pole keskdiferentsiaali ega ka nii palju aerodünaamilisi elemente. Seega on R5 autodega sõitmine hea ettevalmistus järgmiseks aastaks," rääkis Suninen portaalile DirtFish.