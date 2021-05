OTSEPILT DELFI TV-s | Pronksiseeria avavaatus: Tarvas asus võimsa kolmanda veerandiga Rapla vastu juhtima

Kristaps Gluditis on Rakvere parimana visanud keskmiselt 18,3 punkti. Devin Harris on andnud 6,6 korvisöötu ja teinud 2,0 vaheltlõiget. Tormi Niits on võtnud 7,2 lauapalli ja Kaido Saks teinud 0,8 viskeblokeeringut.