Soome kergejõustikukaunitari kirju eraelu sai kaante vahele: Virgil van Dijk kutsus Inglismaale ja Asafa Powell tahtis abielluda

Korte avaldab elulooraamatus „Üle kõigi tõkete“, et ta on suhtes olnud meeste tõkkesprindis absoluutsesse tippu kuuluvate Pascal Martinot-Lagarde’i, Orlando Ortega ja Hansle Parchmentiga. Need suhted on kõik erinevatel põhjustel lõppenud ning reeglina on takistuseks saanud meespoole armukadedus.

Korte on silma jäänud aga ka teistele staarsportlastele. Nii avaldas soomlanna, et Liverpooli ja Hollandi jalgpallikoondise tähtmängija Virgil van Dijk võttis temaga sotsiaalmeedias ühendust ning kustsus enda juurde Inglismaale külla. Väidetavalt oldi suhtluses kolm aastat, kuid omavahelise vestluse täpsemat sisu ei ole raamatus avaldatud.

Van Dijk on abielus lapsepõlvekallima Rike Nooitgedaghtiga ning neil on kaks last.

Teisedki kuulsad mehed on Korte vastu huvi tundnud. „Asafa Powell on mind korduvalt kutsunud Jamaikale külla. Lisaks on ta maininud, et soovib minuga abielluda ja pere luua,“ sõnas soomlanna Powelli kohta, kellele kuulus omal ajal 100 m jooksu maailmarekord.

Raamatust leiab veelgi kuulsaid spordimehi. Nii meenutab Korte omaaegset suhet NFL-i tähe DeAndre Hopkinsiga ning ühiseid pidusid profipoksi raskekaalu maailmameisteri Anthony Joshuaga.