Nädalavahetusel toimuvatel Euroopa heitealade karikavõistlustel on stardis viis eestlast

Vasaraheites asuvad isiklikke rekordeid püüdma õde ja vend Kellyd. Annika Emily Kelly püstitas 24. aprillil toimunud kevadisel vasaraheitevõistlustel enda tippmargiks 58.55. 4-kilose heitevahendiga asuvad koos Annika Emilyga võistlustulle 23 sportlast. Kahekordse olümpiamedalisti Jüri Tamme näpunäidete järgi treeniv Adam Paul Kelly näitas 24. aprillil toimunud koondise kandidaatide võistlusel 68.82 meetri pikkust heitekaart. Mehe isiklikuks rekordiks on 71.92. Splitis on 38 vasaraheitja hulgas võistlustules ka neljakordne maailmameister poolakas Pawel Fajdek.

Mari Klaup ja Ranno Koorep asuvad Eesti lippu kõrgel hoidma odaviskes. 24.-25. aprillil Itaalia linnas Lanas toimunud mitmevõistlusel viskas Klaup oda 54.18. Mitmevõistleja isiklikuks rekordiks on 56.79. Naiste odaviskes on üles antud 29 sportlast. Eelmise aasta suvel 69.08-ga Eesti meistriks kroonitud Ranno Koorep avab oma välishooaja laupäeval. Koos Koorepiga asuvad 800 grammist oda viskama 35 atleeti. Favoriidina asub võistlustulle sakslane Johannes Vetter, kes on sel hooajal näidanud juba üle 90 meetri pikkust odakaart (91.50).