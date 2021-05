Konkurendid marus: esimene transsooline sportlane lubatakse Tokyo olümpiamängudele

Hubbard oli kaheksa aastat tagasi mees ja kandis nime Gavin. Oma elust 35 aastat mehena elanud Uus-Meremaa tõstja tegeles alaga ka varasemalt ning noorema püstitas ta Uus-Meremaa noorte rekordeid poiste arvestuses. Seejärel on ta võistelnud naiste konkurentsis. Tema suurimaks saavutuseks on hõbemedali võitmine 2017. aasta Anaheimi MM-il üliraskekaalus. Samas meedia silme alt on ta seni pigem eemale hoidnud ning toonase medalivõidu järel ei ilmunud ta näiteks ametlikule pressikonverentsile.

“Ta hoiab eemale, kuna tal on tõenäoliselt piinlik,“ sõnas toona kuldmedali võitnud ameeriklanna Sarah Roblesi treener Tim Swords.

“Kui Sarah suutis teda rebimises napilt võita (Robles 126 kg, Hubbard 124 kg), siis tulid paljud treenerid meid õnnitlema. Keegi ei tahtnud tema võitu,“ lisas Swords.

“Arvan, et keegi ei ole olukorraga rahul,“ sõnas Swords. “Ma loodan, et ROK võtab selle olukorraga midagi ette, kuna selline asi teeb meie ala mainele suurt kahju. Me ei tunne end üldse mugavalt.“

Kriitikat tegi ka toona pronksmedali võitnud Shaimaa Khalafi treener Mohamed Hosnytaha. “Me ei ole sellise asjaga nõus. Kui keegi on nii pikalt olnud mees, siis tema kehas on ikkagi teistsugused hormoonid. See ei ole aus ning tahame kuulda ka IWF-i selgitust. Ta on oma testosteroonitaset pidanud tõestama ainult ühe aasta jooksul ning saab juba võistelda.“

2019. aastal võitis Hubbard kuldmedali Okeaania mängudel ning toona sai ta võõrustajaks olnud Samoa publiku käest üsna negatiivse vastuvõtu osaliseks. 2018. aastal proovis Austraalia blokeerida tema osalemist Briti Rahvaste Ühenduse mängudel. Lõpuks jäi Hubbard võistlusest eemale küünarnukivigastuse tõttu.