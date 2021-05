VIDEO | „Mustlased on kohal!" Nädalavahetuse suur poksi tiitlimatš tekitab igapäevaselt skandaale

Sel nädalavahetusel peetakse suur poksimatš, kui USA-s Arlingtonis on mängus super keskkaalu WBA, WBC, WBO ja The Ring meistrivööd. WBA, WBC ja The Ring tiitlivööde omanikuks on mehhiklane Canelo Alvarez, talle astub vastu WBO tšempion Billy Joe Saunders Suurbritanniast.